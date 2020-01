Seppo Kankaan pääkirjoitus: Viimeistä viedään

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Edessäsi on viimeinen perinteinen sanomalehtikokoinen eli broadsheet-Kalajokilaakso. Itse asiassa tämä lehti on viimeinen ilmaisjakelu-Kalajokilaakso, sillä myös lehden nimi muuttuu ensi viikolla. Yli 90-vuotias arvokas Kalajokilaakso-brändi toki säilyy tilattavan lehden nimiössä.

Uusi sivukooltaan pienempi lehti ilmestyy ensi keskiviikkona Kalajaska-nimisenä. Tällä kutsumanimellä tuttua lehteä on jo vuosikymmenet puhuteltu. Nyt se nousee myös lehden nimiöpaikalle.

Miksi tällainen muutos? Keskiviikon lehti ja maanantaisin sekä perjantaisin ilmestyvä tilattava Kalajokilaakso ovat sisällöltään vähitellen eriytyneet. Tilattava lehti keskittyy palvelemaan tilaajakuntaansa, joka vahvasti keskittyy Ylivieskaan ja sen lähimpiin kuntiin. Keskiviikkoisin lehti leviää koko Pohjois-Pohjanmaan eteläalueelle, mikä näkyy sisällössäkin.

Myös lehtien luonteet poikkeavat toisistaan. Yrityselämä on jatkossakin keskiviikon lehdessä vahvasti esillä. Lehden journalistinen ote voi olla myös aiempaa kevyempi. Se ei tarkoita, etteikö lehteä tehtäisi journalistisella kunnianhimolla ja sen edellyttämällä vakavuudella. Ja hyvien tapojen mukaisesti.

Muutosten taustalla vaikuttaa myös kaiken läpi käyvä digitalisaatio. Kehityspanoksia suunnataan verkkojulkaisuun ja palvelun parantamiseen myös sillä puolella. Jotta lehti pysyy elinkelpoisena jatkossakin, on kyettävä tuottamaan sellaisia digitaalisia sisältöjä, joista lukijat ovat valmiita myös maksamaan – aivan kuin tilattavistakin lehdistä.

Lehden sivukoon muutos ei enää lukijoita hätkäytä. Tabloidista on tullut "uusi normaali", jota lukijamme ovat odottaneet. Se on kätevämpi ja sen rakenne on muokattavissa sekä lukijalle että ilmoitusasiakkaalle mielekkääseen muottiin.

Mikään uudistus ei ole heti valmis. Lukijoiden palautetta tarvitaan hoksauttamaan meille, mitä voisimme tehdä paremmin. Sitä odotamme jatkossa.