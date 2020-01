Hanna-Leena Mattila Eduskunnasta-kolumnissaan: Poliisi on meidän puolellamme

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Olen tyytyväinen, että poliisien määrää lisätään. Vuoteen 2022 mennessä Suomeen perustetaan 300 uutta poliisin virkaa. On huolehdittava, että linja jatkuu johdonmukaisena yli hallituskauden.

Itse havahduin toimipisteiden ja poliisien määrän vähentämiseen kymmenisen vuotta sitten. Silloisen työpaikkani, Ruukin yläkoulun ja lukion pihalta ampaisi vauhdilla liikkeelle auto, jonka yliajolta säästyi täpärästi muutama koululainen. Ehdin nähdä rekisterikilven ja soitin siltä seisomalta poliisiin kuullakseni, ettei asialle ole mitään tehtävissä, kun mitään vakavampaa ei sattunut.

Aikaisemmin koulullamme vieraili säännöllisesti myös paikallinen poliisipäällikkö. Murkkujen kanssa käytiin läpi mopoasiat ja samalla saatiin ihmiskasvoista laillisuuskasvatusta. Esko-poliisi kertoi isälliseen tyyliin, miksi kannattaa elämässään tehdä viisaita valintoja. Oppilaat saivat ensi käsityksen poliisista leppoisana viranomaistahona. Eskon jäätyä eläkkeelle Ruukin toimipiste lakkautettiin ja koulupoliisivierailut loppuivat.

Poliisin näkyvyys lisää tutkitusti turvallisuuden tunnetta. Sisäministeriön toimittaman poliisibarometrin mukaan 96 prosenttia suomalaisista luottaa poliisiin paljon tai erittäin paljon. Edes tapaus Aarnio ei ole lisännyt epäluottamusta poliisiin. Vaikka poliisien määrää taannoisina vuosina vähennettiin Euroopan mittakaavassa alhaisimpiin määriin asukaslukuun suhteutettuna, on Suomen poliisi pysynyt toimintakykyisenä. Ehdoton alaraja toimintakyvyn säilyttämiseksi on 7 000 poliisia. Tällä hetkellä Suomessa on 7 300 poliisia.

Rikollisuuteen ja häiriöiden määrään vaikuttaa ihmisten hyvinvointi. Mielenterveys- ja päihdeongelmat, heikko sosioekonominen asema ja syrjäytyminen ovat useimmiten rikosten ja häiriöiden taustalla. Kun nämä ilmiöt lisääntyvät, myös rikollisuus kasvaa. Lisääntyvä rikollisuus heikentää kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja alentaa luottamusta poliisiin, vaikka poliisi ei pysty vaikuttamaan taustalla oleviin ilmiöihin.

Onkin tärkeää ymmärtää, mistä osista turvallisuus koostuu. Turvallisuuden tunnetta ei lisätä pelkästään poliisien määrää kasvattamalla vaan myös pitkäjänteisen, syrjäytymistä ehkäisevän työn kautta.

Myös me, tavalliset kansalaiset voimme vahvistaa yhteistä turvallisuuden tunnetta kantamalla vastuun itsestämme ja läheisistä lähiympäristössä ja liikenteessä. Yhteisesti sovitut pelisäännöt ovat parhaaksemme, koskevat ihan jokaista ja niiden noudattamista valvova poliisi on meidän puolellamme.

Hanna-Leena Mattila

Kansanedustaja (kesk.)

Raahe