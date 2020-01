Pinnalla eli Jaakko Uusitalo arvioi elokuva- ja levyuutuuksia: "Parasta Tarantinoa sitten Jackie Brownin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Once Upon a Time …in Hollywood

komedia, draama

Quentin Tarantinon viimeisimmät tuotokset ovat olleet aavistuksen väsähtänyttä. Once Upon a Time …in Hollywood on sitä vastoin on parasta Tarantinoa sitten Jackie Brownin.

Leonardo DiCaprion esittämän näyttelijä Rick Daltonin tähti on hiipumassa, mikä pakottaa hänet tekemään italowesterniä. Hänen ja stuntnäyttelijänsä Cliff Boothin (Brad Pitt) tarinaa kartoitetaan sopivalla tavalla. Pittin roolihahmon tarinan raami tuntuu olennaisemmalta kuin päätähden kohtalon. Tarantino on loihtinut ruudulle kuvauksellaan todentuntuisen Hollywoodin vuonna 1969. Ajankuva tuntuu todelliselta ja elokuvaan on saatu klassista Hollywood-taikaa. Brad Pittin ajaessa läpi öisen avoautolla Los Angelesin Bob Segerin soidessa saa aikaan tietynlaisia väristyksiä.

Tarantinolla on oma tyylinsä upottaa komediallisia elementtejä mukaan. Etenkin Bruce Lee -osuus saa hymyn huulille. Elokuvaa olisi voinut rytmittää hieman paremmin, mikä olisi saanut ehkä enemmän tenhoa sille. Fiktio ja tositapahtumat ovat harmoniassa keskenään ja tarina kantaa koko elokuvan melkein kolmen tunnin keston, ja se on pääasia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kauas jäädään ohjaajan parhaista, mutta tason nousu on hillitön kolmeen aiempaan filmiin nähden. Nyt Tarantino ei keskity vain tekemään tribuuttia suosikkielokuvilleen, vaan muistaa tehdä myös oikeaa elokuvaa, vieläpä varsin ansiokkaasti.

4/5

Blake Shelton – God’s Country

Blake Shelton tunnetaan Suomessa ehkä parhaiten The Voice of American yhtenä tuomareista. Maassaan hän on yksi suosituimmista kantriartisteja. Rapakon takana kantri on jakautunut hyvin vahvasti ns. oikeaan kantriin ja kaupalliseen kantriin. Shelton on jälkimmäisen ilmentymä, suoranainen kiiltokuvapoika. Levyt ovat kauttaltaan hiottuja, turvallisia, melodiat pistämättömiä ja tarpeeksi kansanomaisia, että jonkinlainen uskottavuus olisi olemassa.

God’s Country on yksi Blake Shelton -albumi muiden joukossa. Sillä on tusina kappaleita, joista suurin osa silkkaa täytettä. Sitten ovat ne muutamat kappaleet, mitkä vievät muuta sisältöä kuin litran mittaa. Levyn aloittava nimikappale on juuri tällainen ja kiteyttää Sheltonin suosion salaisuuden. Amerikkalaista unelmaa näppärällä sanaleikittelyllä ylistävä kappale on napakymppi kohdeyleisöä ajatellen. Jos levy olisi yhtä laadukasta, niin voisi albumia kuunnella useammankin pyöräytyksen verran. Turnin’ Me On on taas levyn balladeista verevin ja tunteikkain.

Machokantritähti Trace Adkins on tuttu aiemminkin Sheltonin albumeilta. Tällä kertaa yhteiskappale hänen kanssaan jää kertahuumoripläjäykseksi. Niin ikään Gwen Stefanin kanssa esitetty duetto on melkoinen turhake. Valtavasti kliseitä sisältävä ja särmätön albumi on jenkkipurukumia, jonka mieto maku ei kestä koko sen mittaa.

2/5