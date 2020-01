Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vääränlainen piipunhattu voi pilata sekä takan että kodan tulisijan kunnollisen toiminnan. Ylivieskalainen lääkäri Jouko Mattila havaitsi sen käytännön kokemuksiensa kautta. Hänen havaintojensa oikeellisuuden vahvistaa haapajärvinen nuohooja Juhani Miettunen, joka joutui äskettäin poistattamaan vääränlaisen kartiomallisen piippahatun haapajärvisen metsästysseuran kodan piipunsuulta.

– Hyvää palamista tarvitaan tulisijaan, jotta hiukkaspäästöt vähenevät. Ympäristösyistä palamisen pitää olla puhdasta, Jouko Mattila toteaa.

Mattilan oivallukset piipunhatuista lähtivät siitä, kun Ylivieskan Ojakylän metsästysseuralle alunperin hankittu kartionmallinen piippahattu aiheutti ongelmia hänen kotikodalleen. Hän tajusi sen myötä, että vaimon perikunnalta aiemmin hankitussa Oulunjärven saunamökissä ollut vääränlainen piipunhattu esti sielläkin hyvän palamisen edellyttämän kunnon vedon.

– Oma kotani toimi aiemmin moitteettomasti, kun piipunsuulla oli tulisijan käyttämisen ajaksi kokonaan avattava sadevesisulkulevy. Kartiohattu kerää kosteutta ja synnyttää vastapaineen, kun yrität saada tulisijaan tulet, Mattila kertoo.

Sekä Haapajärven että Ylivieskan metsästysseurat toteuttivat n.s. jättikodat ELY-keskuksen hankkeina. Molemmat kodat saivat kartionmalliset piippahatut. Ylivieskaan sitä ei asennettu, Haapajärveltä sen otatti pois nuohooja Miettunen.

– Kartiomallinen piipunhattu on sama kuin laittaisi tynnyrin piipunhatuksi. Se vain pyörittää savua ja puskee sitä alas. Kodan veto on muutenkin ongelmallinen, koska tulisija on avonainen. Savu tahtoo pyöriä sisällä väkisinkin. Kodan piipun pitäisi olla nykyisiä pitempi, jotta veto niissä paransi. Avattava sulkupelti riittää niiden piipunsuojaksi. Niin paljon ei sada vettä käytön aikana, että auki olevasta piipusta olisi tulisijalle ongelmaa, Miettunen toteaa.

Oulunjärven saunamökissä vetoa haittaisi Mattilan mukaan hattuna suorapelti, joka oli vielä reunoiltaan alaspäin kantattu. Suorapeltihattu oli piipusta vain 30 korkeudella, aivan liian matalalla.

– Teimme saunamökkiin uuden takankin, kun uskoimme vanhan takan olleen syynä huonolle vedolle. Uudelle takalle tuli yhtä huono veto. Vasta sitten kotahattujen antaman kokemuksen myötä oivallisin, että syynä huonolle vedolle saunamökissä oli liian matalalla piipusta ollut suorapeltihattu. Se oli vielä väärin kantattuna ohjaamassa kondenssivedestä syntyvän vesihöyryn vastapaineeksi alas hormiin. Uuden takan muurauttaminen ei sinänsä harmita yhtään. Siitä tuli entistä kauniimpi ja parempi, varaava takka. Vedon takia sitä ei olisi kuitenkaan tarvinnut tehdä, Mattila pohtii.

Mattiloiden saunamökin vedon voi korjata ottamalta piipunsuulta suorapeltihattu kokonaan pois tai korvaamalla se ylöspäin kaartuvalla hatulla, josta on sivut auki tuulelle. Keskeltä ylöspäin kaartuvat, sivuaukiset hatut ovat yleinen ja hyväksi havaittu malli omakotitaloissa. Vanhoissa taloissa piipunhattuja ei ole ollut olenkaan, kun takkoja on lämmitetty jatkuvasti.

– Kokemuksieni opettamana kävin sitten äskettäin saunamökillä. Katsoin, että matalalla suorapeltihatulla savupatsas seisoi hatun alla ja savut tulivat nokeavasti sisälle takkaan. Kun hatun otti pois, veto korjaantui heti. Sivuaukisella ylöspäin kaartuvalla hatulla on piipusta korkeutta lakipisteeseen 60 senttiä. Se takaa paremman vedon takkaan, Mattila kertoo.