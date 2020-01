Viexpo tuo kuukausittain Ylivieskaan vinkkejä yritysten viennin kehittämiseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Liiketoiminnan kehitys ja verkostoituminen ovat avainasioita kehitettäessä pitkäaikaisia yhteistyösuhteita kansainvälisessä kaupassa. Ylivieskassa syvennytään aiheeseen Viennin kehittämisen päivän merkeissä 23. tammikuuta Ytekin toimistolla.

Paikalla Viexpon asiantuntija Juha Lahtinen, jolla on monipuolinen kokemus teknologiateollisuudesta ja kansainvälisestä kaupasta. Lahtinen on tehnyt vientikauppaa lähes 50 maahan, ja tämä kokemus on antanut hyvän kuvan liiketoiminnasta erilaisissa ympäristöissä.

Yritysten on mahdollista varata oma aikansa Lahtisen sparraukseen, sillä hän vierailee Ytekillä Ylivieskassa kuukausittain.