Antti-Roikon liiketoiminnan osto täydentää hyvin Pörhön markkina-alueen – Ari Antti-Roiko jää eläkkeelle, kiinteistöt pysyvät perheen omistuksessa

Autotalo Antti-Roiko on myynyt vuosittain toista tuhatta henkilö- ja pakettiautoa. Pörhön Autoliikkeen vuosimyynti on noin 10 000 autoa.

Matti Pörhö vahvistaa, että Autotalo Antti-Roiko on pitkään kuulunut alan kärkiyritysten joukkoon. Yli 20 prosentin markkinaosuus omalla alueella on samaa luokkaa kuin Pörhölläkin on muilla toimialueillaan.

– Uskollista asiakaskuntaa on kertynyt paljon, monet jo kolmannessa polvessa. Myös ystäviä heistä monista on tullut, Ari Antti-Roiko miettii.

– Ylivieska ei olisi se, mikä se on, ilman autokauppaa. Vahva autokaupan keskittymä on iso täällä vetovoimatekijä, Matti Pörhö sanoo.

Kaksi perheyritystä

Ari Antti-Roikon isä Aarre Antti-Roiko perusti K-sekatavarakaupan Lohtajalle 1958, joka oli alkuna nykyiselle Autotalo Antti-Roiko Oy:lle. Toiminta käsitti alkuvuosikymmeninä Alavieskassa K-tavaratalon, rauta-maatalousosaston, TB-huoltamon, kodinkoneiden ja traktoreiden sekä puimureiden kauppaa.

Vuonna 1973 yritys laajeni myös autokauppaan, ja vuonna 1975 valmistui uusi autoliikekiinteistö Ylivieskaan. Ari Antti-Roiko aloitti yhtiön palveluksessa kesäkuussa 1979 ja siirtyi toimitusjohtajaksi vuoden 1996 alussa. Kaupan myötä Ari Antti-Roiko siirtyy eläkkeelle.

Pörhön Autoliike on perustettu vuonna 1956 Torniossa, joka on edelleen yhtiön kotipaikka, mutta pääkonttori on Oulussa. Yritys myy vuosittain noin 10 000 henkilö- ja pakettiautoa, ja yhtiön palveluksessa on noin 400 henkilöä.

Pörhö toimii Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Koillismaan, Ylä-Savon ja Keski-Pohjanmaan alueilla kymmenellä paikkakunnalla: Oulussa, Keminmaalla, Rovaniemellä, Kuusamossa, Kajaanissa, Raahessa, Iisalmessa, Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Ylivieskassa.