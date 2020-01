Pääkirjoitus Hannu Verronen: Väestökato vaatii pontevia toimia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Väestökato on viemässä jokilaaksoistamme elinvoiman. Kymmenessä vuodessa on menetetty lähes viisi tuhatta asukasta. Se on viisi prosenttia koko väestöstä. Vain Ylivieska on kyennyt kasvattamaan väkilukuaan ja muista kunnista ainoastaan Kalajoki on suurin piirtein pitänyt nykyisen asukaslukunsa.

Ongelma on paljon isompi kuin se, että kuka pitää vanhuksistamme huolta ja kuka maksaa meidän sote-palvelumme. Ketkä pitävät alueemme yritykset toiminnassa? Mistä löytyvät kaupalliset ja julkiset palvelut turvaava ostovoima?

Se ei tuo asiaan lohtua, ettemme ole asian kanssa yksin. Valtakunnallisten ennusteiden mukaan väestökato jatkaa vain kiihtymistään. Miten käy hyvinvointivaltion? Syrjäseudut ja pienet kunnat tulevat kärsimään isoimmat menetykset. Alueiden kehitys on jatkamassa eriytymistään.

Tarvittaisiin valtakunnallisesti laaja-alaista yhteistyötä. Kuka luottaa siihen, että eripuraiset poliittiset päättäjät pystyvät sitä tekemään? Yhteinen näkemys pitäisi löytää yli puoluerajojen moniin asioihin.

Emme voi olettaa, että muualla ratkaistaan meidän puolestamme tämä vuosikymmenen isoin ongelma. Kuntien yhteistoimintaa on tiivistettävä. Tarvitaan ennakkoluuttomia ratkaisuja niin yksittäisissä kunnissa kuin yrityksissä. On opittava niistä, jotka ovat tehneet onnistumisia.

Tulevaisuuden uskoa valaa se, että Sievi pystyi vuosikymmeniksi voittamaan omat 1970-luvun synkät ennusteensa. Kunta onnistui teollistumaan vahvasti. Rohkeat yrittäjät tekivät kunnan kanssa aktiivisesti yhteistyötä. Oli edesmenneen Veikko Kalliokosken kaltaisia sovittelevia poliitikkoja, jotka osasivat luoda puoluerajat ylittävän päättäväisyyden. Vaikeuksien edessä tarvitaan yksimielisyyttä.