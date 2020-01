Pasi Ainasoja luotsaa indigonsinistä Nivalan Aittoperältä catwalkeille

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan Aittoperällä Ainasojan tilalla kasvaa Suomessa epätavallista erikoiskasvia värimorsinkoa. Morsingosta saadaan kauniin syvänsinistä kasviväriä indigoa, joka on luonnosta saatavista väriaineista haastavinta valmistaa ja siksi myös arvokkainta.

– Lähdin muutama vuosi sitten pienestä puolen hehtaarin peltoalan kokeilusta liikkeelle ja viime kesänä morsinkoa oli jo 20 hehtaaria. Sain Luonnonvarakeskukselta alussa kokeiluun siemenet, joita siellä on aiemmin testattu samanaikaisesti kuminan kanssa, ja aloin tuottaa niistä omaa siemenkantaa, Pasi Ainasoja kertoo.

Liikealalla lähes kolmekymmentä vuotta ollut Pasi Ainasoja on viljellyt kotitilaansa päivätyön ohessa. Hän oli jo pitkään harkinnut siirtyvänsä erikoiskasveihin. Kuutisen vuotta sitten peltoja kierrellessään hän taas mietti, mitä kannattaisi kokeilla. Hän soitti Luonnonvarakeskukseen (Luke) erikoistutkijalle, ja tuo yksi puhelu muutti hänen elämänsä suunnan.

Ainasojalla on taustaa ja koulutusta myös meijerialalta. Kun värimorsinkoa tarjottaessa kerrottiin värin uuttoprosessista, hän ei pitänyt sitä esteenä, vaan kiinnostui. Hän aloitti kasvin viljelyn. Kun Lukessa saatiin tutkijoille hanke ja rahoitus pystyyn, lähtivät he yhteistyössä kehittämään viljelyä ja tuotetta.

Viimeiset kaksi vuotta Ainasojien yritys Natural Indigo Finland Oy on ollut hyvässä lennossa, joka jatkuu edelleen.

Väriaine erotellaanmorsinkokasvista jo tilalla ja yrityksen tuote on valmis indigoväri. Tällöin arvoa eli siivu tuotantoketjusta jää tuottajalle paremmin kuin viljatilalla.

Yrityksellä on paljon mahdollisuuksia tuotteensa hyödyntämiseen. Heiltä on saatavissa sekä värijauhetta, värjättyjä lankoja ja huiveja, että yhteistyökumppanin kautta palveluna tehtävää värjäystä indigovärillä.

Tällä hetkellä Ainasojat keskittyvät valmistamaan laadukasta morsinkoväriä brändikumppaneille ja kehittämään tuotantoprosessia tehokkaampaan suuntaan. Alussa on keskitytty viljelyn ja uuttoprosessin oppimiseen sekä tutkimukseen, mutta näköaloja ja mahdollisuuksia värimorsingon hyödyntämiseen on paljon.

– Strategiamme on keskittyä indigovärin myyntiin. Haemme nyt kumppaneita ensimmäisenä tekstiiliteollisuudesta. Pinnalla ovat megatrendit kestävä kehitys, luonnonmukaisuus ja ilmastoasiat. Juuri nyt ajoitus luonnonvärien palaamiselle osuu mielestäni oikeaan. Me haemme niin sanottuja ekoluksusbrändejä, jotka voisivat jatkossa värjätä tekstiilejä ja viedä tuotteita globaaleille markkinoille, Ainasoja kertoo.

Erityisesti muoti- ja tekstiilialalla on syntynyt vastaliikettä massatuotteita ja bulkkia vastaan. Suomalaisella laadulla ja puhtaudella ovat uudet kilpailuelementit kansainvälisesti. Kasvivärien arvostus ja kysyntä ovat nousussa. Alalla on kasvava globaali ostovoimainen asiakaskunta, jonka arvoihin luonnonmukaiset tuotteet sopivat.

Kaupallisesti ja teollisuudessa käytetään nykyään synteettisiä sinisiä värejä, mutta aito syvänsininen indigo on hyvin vanha kasviperäinen väriaine.

Suuri osa maailman indigoväristä tulee Aasiasta ja Etelä-Amerikasta, mutta viileiden alueiden värimorsingosta saatavan indigon kilpailukykyä lisää laadun ohella suomalaisen tuotannon eettisyys ja ympäristöystävällisyys.

Värimorsinkoa on melko vaikea viljellä. 2 500 kilon lehtimassasta saadaan yksi kilogramma voimakasta väriainetta. Suomessa harrastajat kasvattavat sitä pienessä määrin, mutta peltoviljelyssä värimorsinkoa on vain Ainasojilla Nivalassa. Euroopassakin sitä kasvattaa vain noin puolenkymmentä tilaa peltoviljelynä, joten markkinoita on.

Ainasojan tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa saada lisää yhteistyökumppaneita ja markkinoita tekstiiliteollisuudesta. Tulossa on teollisen värjäyksen testipäiviä, joissa tekstiiliteollisuuden mittakaavassa tehdään lisää laboratoriotestejä ja reseptejä värin hyödyntämiseksi.

Seuraavaksi on tarkoitus testata, kuinka värimorsingosta saatavaa indigoa voi käyttää uudenlaisiin tuotantoihin, kuten sellupohjaisiin kankaisiin, jolloin yhdistyisi kiinnostavasti luonnonmukainen tuote ja luonnonmukainen väriaine, mikä olisi alalla hyvä kilpailuetu. Vasta myöhemmin yritys aikoo mahdollisesti laajentaa myyntiä muille aloille, kuten kosmetiikkaan.

– Väriähän on kaikkialla, mutta nyt aluksi lähdemme hakemaan oikean segmentin ja kumppanit, kuten juuri tekstiiliteollisuuden ekoluksusbrändit. Kun saamme paketin kasaan ja neuvoteltua kauppoja, sen jälkeen voimme alkaa kasvattaa tuotantoa, ottaa mahdollisesti sopimusviljelijöitä.

Merkittävässä osassa tuotteen ja yrityksen näköalojen kehittämisessä ovat yhteistyökumppanit, hankkeet ja tutkimukset, joissa Pasi Ainasoja ja Natural Indigo Finland Oy ovat mukana. Luonnonvarakeskuksen ohella esimerkiksi Aalto-yliopisto on merkittävä yhteistyötaho. Siellä tehdään testauksia, rakennetaan sinisestä värikarttaa, ja he auttavat resepteissä teollisella puolella.

Ainasoja on mukana syksyllä käynnistyneessä Suomen Akatemian rahoittamassa kestävän bio- ja kiertotalouden BioColour -hankkeessa, jossa kehitetään väripalettia biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille. Mukana on tutkijoita Suomen, USA:n ja Brasilian yliopistoista, ja hankkeen kautta alan parhaat professorit ovat mukana auttamassa häntä työssään.

Syksyllä päättyi Sitran rahoittama hanke Peltoluksusta – arvoketju pellolta designiin, jossa Ainasoja oli mukana.

– Rahoituksen ohella hankkeissa ja yhteistyökumppanuuksissa tärkeää on se, että niistä saa tukea ja apua, heidän kanssaan voi keskustella.

Kumppanuuksien kautta yritys on päässyt myös esille tapahtumiin ja messuille, kuten kansainvälinen ilmastokonferenssi viime kesänä, Helsinki Design Week ja EU:n maatalousministerien kokous.

Tällä hetkellä Natural Indigon tuottamaa värijauhetta hankkivat muun muassa kokeneet harrastajavärjärit, ja esimerkiksi Suomen värjärikilta on merkittävä harrasteammattilaisten joukko, jonka kanssa Ainasojalla on yhteistyötä. Väriä myydään myös ulkomaille. Englantiin sitä menee jo viikoittain.

– Apunani on ollut Ian Howard, joka on kaksikymmentä vuotta viljellyt värimorsinkoa Englannissa. Olemme ystävystyneet, ja Ian on käynyt kolme kertaa Suomessa. Hän antoi salaiset reseptinsä minulle. Nyt 78-vuotiaana hän on myös ikään kuin testamentannut vanhoja asiakkaitaan meille, Ainasoja kertoo.

– Ilman Howardin apua olisin saattanut luovuttaa. Mutta kun on toinen viljelijä, joka on käynyt tämän kantapään kautta ja joka jakaa osaamistaan, se on niin arvokasta, ettei sitä osaa sanoa.

Ainasoja on saanut paljon apua myös naapureilta. Hän kertoo, ettei olisi päässyt eteenpäin ilman naapurien osaamista esimerkiksi tuotantotilojen rakentamisessa.

Ainasoja tuntee suomalaista maaseutua, ja on huomannut, että täältä löytyy hyvin monenlaista osaamista. Uusia mahdollisia innovaatioita ja tuotteita voisi olla kymmeniä, jopa satoja, kun osaaminen vain pääsisi esille ja ideat saisivat tukea.

– Suomen maaseudun ihmisten potentiaali ja valtava osaaminen pitäisi ottaa paremmin käyttöön. Innostusta ja osaamista on, vanhoja tuotantotiloja on. Tulisi ottaa voimavara ja vientivaltti käyttöön, sen sijaan että ajetaan maaseutuelinkeinoja alas. Monimuotoisia mahdollisuuksia on paljon eri aloilla.

Pasi Ainasoja on vetovastuussa perheen yrityksen Natural Indigo Finland Oy:n toiminnassa, mutta mukana toiminnassa on perheen lisäksi muitakin. Ensimmäinen kehä toiminnassa on lähisuku, jolle vastuualueita on jaettu osaamisalojen mukaan. Toinen kehä ovat kaikki tutkimukselliset ja koulutukselliset kumppanit, kuten yliopistot, joita he ovat saaneet mukaan kehitystyöhön. Kolmantena he neuvottelevat bisneskumppaneiden kanssa, jotka lähtevät viemään tuotetta markkinoille.