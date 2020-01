Vestia harkitsee jälleen valitusta Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston ratkaisusta – PVC-muovi hiertää yhä Vestialle myönnetyn ympäristöluvan yhteydessä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jätehuoltoyhtiö Vestia Oy tekee 16. tammikuuta mennessä ratkaisun, valittaako se hallinto-oikeudelle, koska Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi jälleen Vestian orgaanisen jätteen poikkeuslupahakemuksen.

Aluehallintovirasto (AVI) myönsi 17. joulukuuta tekemällään päätöksellä toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Vestia Oy:lle. AVIn nyt tarkistamat lupamääräykset korvaavat kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen vuonna 2006 myöntämät ympäristölupamääräykset Ylivieskan jätekeskuksen rakentamiseen ja toimintaan.

Tuore lupapäätös sisälsi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ratkaisun myös orgaanisen jätteen poikkeuslupahakemuksesta.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tuli valtakunnallisesti voimaan 2016 alusta, josta AVI voi myöntää poikkeusluvan. Kaatopaikkakiellon myötä yksi ongelmallinen jätejae valtakunnallisestikin on sekalaisista lähteistä peräisin oleva PVC-muovijäte.

Tässä kohtaa Vestian ja Pohjois-Suomen AVIn vuosikausia kestänyt kädenvääntö jatkuu, sillä Vestia haki jälleen poikkeuslupaa tälle yli 10 prosenttia orgaanista ainesta sisältävän jätteen loppusijoittamiselle.

– Muilta osin Vestialle myönnetty ympäristölupa on hyvin tavanomainen, mutta Pohjois-Suomen AVI on ottanut jyrkän linjan, ja hylkäsi taas meidän poikkeuslupahakemuksemme PVC-muovijätteestä. Sama linjaus on tullut tutuksi myös muille pohjoissuomalaisille jätetoimijoille. Muilla AVIn alueilla näitä poikkeuslupia on tapauskohtaisesti myönnetty. Joudumme pohtimaan, lähteekö Vestia valittamaan asiasta hallinto-oikeudelle, Vestia Oy:n toimitusjohtaja Olavi Soinio toteaa.

Aikaisempi valituskierros Vestialla on tuoreesti mielessä. Sekä hallinto-oikeus että viimeksi 10.5.2019 korkein hallinto-oikeus hylkäsivät Vestian valituksen AVIn aikaisemmasta kielteisestä poikkeuslupahakemuksesta. Samanlaisen päätöksen sai kolme muutakin pohjoissuomalaista jäteyhtiötä.

Vestialla PVC-läjä koostuu pääasiallisesti vesi- ja viemäriputkista, mutta seassa on myös puutarhakalusteita ja auton osia.

– Meidän tulee pohtia myös, pystytäänkö me jatkossa vastaanottamaan PVC-jätettä, ja mihin se päätyy, ellemme sitä ota vastaan, Soinio heittää ja muistuttaa ongelman valtakunnallisesta mittakaavasta.

Ympäristöministeriö on tehnyt selvityksen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon vaikutuksista (Marja-Riitta Korhonen, Kati Pitkänen, Johanna Niemistö, Suomen ympäristö 3/2018), jossa analysoitiin 49 poikkeuslupapäätöstä 2015–2017.

Julkaisussa kaatopaikkatoimijat – toimitusjohtaja Soinion tavoin – ihmettelevät, että samoin perustein oli saatettu joillain alueilla myöntää lupa tietyn jätteen sijoittamiseen ja toisilla alueilla ei. Ratkaisuksi epäoikeudenmukaiseen kohteluun ehdotettiin lupakäytäntöjen yhdenmukaistamista valtakunnallisesti.

– Ympäristöministeriöstä pitäisi lähiaikoina edetä hallitukselle jätelainsäädännön muutosesitys, jota odotamme toiveikkaina, Soinio toteaa.

Vestia Oy on kuntien omistama alueellinen jätehuoltoyhtiö, jonka toimialueena ovat 16 Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestijokilaakson kuntaa.