Liukastelusta aiheutunut luunmurtumia ja päävammoja - Verenohennuslääkitys voi lisätä aivoverenvuodon mahdollisuutta

Liukkaat kelit ovat aiheuttaneet paljon luunmurtumia ja päävammoja. Oulaskankaan yhteispäivystyksessä on ylilääkäri Anu Tuomikoski mukaan liukkauden aiheuttamia tapaturmia hoidettu viikoittain joulukuun alusta alkaen. On vedetty luita paikalleen, tehty kipsauksia sekä leikkauksia.

–Kaatumisvammojen määrä ei ole kuitenkaan ollut poikkeuksellinen. Niitä on ollut niin paljon kuin mitä yleensä liukkailla keleillä on, hän toteaa.

Parhaillaan on hoidettavana uudenvuoden aikana sattuneita useita murtumia. Yhteispäivystys saa alueensa potilaat silloin, kun terveyskeskukset ovat kiinni.

– Tyypillisesti kaatumiset liukkailla aiheuttavat rannevamman. Kun kaadutaan, pyritään ottamaan kädellä vastaan. Mitä vanhempi henkilö on, sitä hauraammat ovat luut ja sitä todennäköisemmin seurauksena on murtuma, Tuomikoski kuvailee.

Ylilääkäri Tuomikoski toivoo, että vakavan vamman kaatumisesta hakeutuisivat hoitoon viivyttelemättä. Päivystykseen on syytä hakeutua, kun murtumakohta turpoaa ja mustuu.

Päävammat kuvataan aina, kun on syytä epäillä aivoverenvuotoa. Sen riskiä lisää tietty verta ohentava lääkitys. Tuomikosken mukaan Primaspan ei ole yksistään välttämättä sellainen, vaan lääkityksen kokonaisuus ratkaisee. Käypähoitosuositusten mukaan pää tietokonekuvataan herkästi kaikilta, joiden uskotaan saaneen jonkinasteisen aivovamman kaatumisesta.

– Lääkäriin on syytä hakeutua etenkin silloin, jos kaatumiseen liittyy tajuttomuus tai muistiaukkoja kaatumisesta ja sitä edeltävistä tapahtumista. Jos on hyvin voimakasta oksentelua ja on normaalia väsyneempi, uneliaampi, ja muisti tuntuu pätkivän, niin silloin kannustaisin lähtemään vastaanotolle.

Tiettyjä aivoverenvuotopotilaita hoidetaan Oulaskankaan sairaalassa, jos vuoto lievä eikä vakavia oireita esiinny. Hän jää sairaalaan seurantaan ja toimitaan OYS:in neurokirurgin antamien ohjeiden mukaan.

– Isot vuodot lähtevät herkästi hoidettavaksi Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Ne voivat tarvita eikkauksen verenvuodon poistamiseksi.