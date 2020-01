Mikko Kinnunen Eduskunnasta-kolumnissaan: Ihmisen asialla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Takana on värikäs ja vaiherikas ensimmäinen syksy kansanedustajana. Olen kiitollinen luottamuksesta, jonka varassa saan hoitaa yhteisiä asioita. Minulla on mielenkiintoinen työ ja mahtavat työtoverit, joiden kanssa olemme jakaneet niin iloja kuin suruja. Iloitsimme eduskuntaryhmässä yhden edustajan häistä ja toisen vauvan syntymästä. Surimme yhdessä työtoverin äkillistä poismenoa.

Kun nyt tähyämme 2020-luvulle, meidän kannattaa tarkastella laajoja muutoksen kaaria, useista ilmiöistä koostuvia yleisiä kehityssuuntia, joita sanotaan megatrendeiksi.

Suomen tulevaisuustalo Sitra nosti vuoden vaihtuessa esille useita kehityskulkuja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Huominen ei ole toivoton, vaan valoisa, sillä voimme omilla valinnoilla ja päätöksillä vaikuttaa siihen.

Edessä on isoja asioita. Ilmastonmuutos tulee nähdä mahdollisuutena eikä uhkana. Meidän tulee vastata siihen kehittämällä luontoa suojelevaa, kestävää kehitystä tukevaa teknologiaa, huolehtimalla luonnon monimuotoisuudesta, tuottamalla suomalaista puhdasta ruokaa, kierrättämällä jätteemme ja viemällä osaamistamme niihin maihin, joissa saastutetaan eniten. Toki meidän jokaisen tehtävä on pienillä ja suuremmilla valinnoilla viljellä ja varjella luontoa tuleville sukupolville.

Kaiken tämän keskellä olemme ihmisen asialla. Luomme lapsiystävällistä Suomea konkreettisin toimin, lapsilisiä nostamalla, perheitä tukemalla ja koulupolkua vahvistamalla. Jokaisen ihmisarvo toteutuu, kun vammaiset, vanhukset ja apua tarvitsevat aktivoidaan tuettuina mukaan ja panostetaan vaikeuksien ennaltaehkäisemiseen. Sote-uudistus tarvitaan ripeästi, jotta kaikista voidaan pitää huolta, asuinpaikasta riippumatta. Tarvitaan uutta työtä ja yrittäjyyttä, omista eduista luopumista, yhteisen hyvän katsomista, ihmisen asialla olemista.

Olen huolissani yhteiskuntamme koventuneesta puheesta ja kylmästä suhtautumisesta toiseen ihmiseen. Mitä suu tuottaa, sitä sydän on täynnä. Mihin on unohtunut ihmisen arvo?

Tehdään työtä rauhan, vakauden ja pitkäjänteisyyden eteen, presidentti Niinistö kehotti uudenvuodenpuheessaan. Tahallisen väärinymmärtämisen ja vastakkainasettelun sijaan meidän tulee keskustella kunnioittavasti ja ymmärtää toistemme erilaisia näkemyksiä. Haetaan yhteistä näkemystä. Se vie eteenpäin.

Kristillisistä arvoista nousee toista arvostava puhe, toisista huolehtiminen, lähimmäisenrakkaus ja jokaisen ihmisen mittaamaton arvo, jota ei ansaita, vaan joka on pysyvä. Jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas. Tältä arvopohjalta on hyvä hoitaa yhteisiä asioita.

Kansanedustajan työ on jatkuvaa oppimista. Maailma ei tule koskaan valmiiksi. Kuunnellaan toisia, neuvotellaan, etsitään kompromisseja, puhutaan toisille kunnioittavasti, opitaan historiasta, tähytään tulevaan, tehdään hyviä pienen ihmisen kokoisia päätöksiä.

Toivotan teille kaikille onnellista mahdollisuuksien vuotta 2020. Meitä kaikkia tarvitaan.

Mikko Kinnunen

Kansanedustaja (kesk.)

Reisjärvi