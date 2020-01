Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pörhön Autoliike Oy on ostanut Autotalo Antti-Roiko Oy:n liiketoiminnot. Kauppa vahvistettiin tänään torstaina 2. tammikuuta.

Kaupan myötä nykyiset edustukset Volkswagen henkilö- ja pakettiautot, Audi, Seat ja Nissan siirtyvät ostajalle. Samoin autoliikkeen koko henkilökunta jatkaa Pörhön palveluksessa vanhoina työntekijöinä ja toiminta jatkuu nykyisessä kiinteistössä Ylivieskan Ratakadulla.

Toimitusjohtaja, kauppaneuvos Matti Pörhö toteaa kauppaneuvottelujen sujuneen hyvin.

– Laajentuminen Ylivieskan alueelle on jatkumoa pitkäjänteiselle työllemme toimia pohjoisella alueella autoilevien asiakkaiden parhaaksi. Autotalo Antti-Roikon ammattitaitoinen väki on tervetullut lisä Pörhön perheeseen. Vuonna 1956 perustettu Pörhön Autoliike Oy on perheyhtiö samoin kuin Autotalo Antti-Roiko Oy, Pörhö sanoo.

Toimitusjohtaja Ari Antti-Roiko toteaa, että hänen isänsä Aarre Antti-Roiko perusti K-sekatavarakaupan Lohtajalle 1958, joka oli alkuna nykyiselle Autotalo Antti-Roiko Oy:lle. Toiminta käsitti alkuvuosikymmeninä Alavieskassa K-tavaratalon, rauta-maatalousosaston, TB-huoltamon, kodinkoneiden ja traktoreiden sekä puimureiden kauppaa. Vuonna 1973 yritys laajeni myös autokauppaan ja vuonna 1975 valmistui uusi autoliikekiinteistö Ylivieskaan. Ari Antti-Roiko aloitti yhtiön palveluksessa kesäkuussa 1979 siirtyen toimitusjohtajaksi vuoden 1996 alussa. Kaupan myötä Ari Antti-Roiko siirtyy eläkkeelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Haluan kiittää uskollista ja ammattitaitoista henkilökuntaa toiminnan kehittäjänä. Olette hoitaneet työnne hyvällä asenteella ja suurella sydämellä. Samoin kiitän kaikkia asiakkaitamme vuosikymmeniä jatkuneesta hyvästä yhteistyöstä ja toivotan Pörhön Autoliike Oy:lle menestystä uudella toimipaikallaan Ylivieskassa, sanoo yli 40 vuotta kestäneen autokauppias uran tehnyt toimitusjohtaja Antti-Roiko.

Autotalo Antti-Roiko Oy on myynyt vuosittain toistatuhatta henkilö- ja pakettiautoa alueellaan. Henkilökuntaa yrityksellä on 30.

Pörhön Autoliike Oy myy vuosittain n. 10 000 henkilö- ja pakettiautoa ja yhtiön palveluksessa on noin 400 henkilöä. Pörhö toimii Pohjoisessa Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Koillismaan, Ylä-Savon ja Keski-Pohjanmaan alueilla yhdeksällä eri paikkakunnalla Oulussa, Keminmaalla, Rovaniemellä, Kuusamossa, Kajaanissa, Raahessa, Iisalmessa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa.

Pörhön Autoliike Oy tiedottaa Ylivieskan toimipisteen paikallisjohtajasta lähiaikoina.