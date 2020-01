Jokilaaksojen A-kilta palasi toimintaan Ylivieskassa – Uuden puheenjohtajan Arja Eskolan on pitänyt raittiina kiltahenki ja läheiset ihmiset: "Päihdehelvettiin en halua takaisin"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen A-kilta palasi vuoden tauolta takaisin toimintaan. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi saatiin marraskuussa Ylivieskaan vuosi sitten Vantaalta muuttanut kilta-aktiivi Arja Eskola, 63. Yhdistys järjestää kokoontumisia joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas torstai Ylivieskan Mielikkitalolla. Toiminta on tarkoitettu niin alkoholisteille kuin heidän läheisilleen.

– Me annamme ihmisille tilaa toipua päihteistä heidän omalla tavallaan. Vuoden 2020 teemana meillä onkin osuvasti: Tilaa toipua... Minulle tämä tapa toimia on toiminut parhaiten. Siksi olen tyytyväinen, että toiminta palasi nyt Ylivieskassa tauolta. Siihen meitä tukivat Mielikkitalo ja meitä lähimpänä oleva Raahen kilta, joka järjesti meille 40 hengen raittiit pikkujoulut.

A-Killassa päihteetön pitää olla yhteisissä tapaamisissa, muutoin jokainen saa elää haluamaansa elämää tapaamisten ulkopuolella. A-kilta on siis eri asia kuin mitä AA-kerhot tai muut päihdehoitoa antavat tahot. A-killalla itsellään ei ole hoitotavoitetta.

– Kunnioitamme jokaisen itsensä asettamia tavoitteita päihteettömyytensä suhteen. Olen nyt puheenjohtaja, toiminnassa me olemme kuitenkin kaikki samalla viivalla. A-killassa me kaikki teemme hyväntekeväisyystyötä, joka tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden hyvään mieleen, Eskola kuvailee.

Tavoitteena A-killassa on päihdehaitoista vapaa, aiempaa selvästi parempi elämä. Eskola on ollut kilta-aktiivi vuodesta 2009. Sitä ennen hän löysi päihteettömyyteen muilla keinon.

– Kun käytin 23 vuotta sitten huumeita Ruotsissa, ei mitään vahvoja, minulla meni neljä vuotta elämästäni ilman muistikuvia. Sen elämän seurauksena heräsin Tukholmasta sairaalasta pahoinpitelyn uhrina. Kun olin A-Kodissa parantumassa alkoholismista yh-äitinä, silloin vielä yritin kiistää olevani alkoholisti. A-Kodissa tajusin sellainen olevani, kun kroppani sen kertoi.

Alkoholistin pitää osata toipuakseen vastata siihen, että miksi hän juo. Yksinäisyys voi olla monella syy tai mielekkään tekemisen puute. Eläkkeelle jääminen on Eskolan mukaan ihmiselle vaaranpaikka.

– Minulla syynä alkoholismiini oli paha avioero. Nyt uudessa elämässäni olen tuoreesti avioitunut samat raittiit arvot jakavan miehen kanssa. Meillä oli kesällä 60 ihmisen päihteettömät häät, jotka olivat samassa paikassa kuin mitä A-killan kokoontumiset ovat eli Mielikkitalolla, Arja Eskola kertoo.

Tärkeintä A-killassa on se, että kohtaamiset ovat ihmiseltä ihmiselle. Eskola kuvailee, että kiltalaiset muodostavat yhden suuren perheen niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

– Päihteet aiheuttavat kärsimystä alkoholistin läheisille. Se oli minulle syynä pyrkiä päihteettömyyteen. Jos alkoholistin pitää toipua, samoin pitää hänen läheistensä, Eskola kuvailee.

Eskolasta uusi kokoontumispaikka Mielikkitalo on hyvä paikka kokoontumiselle, sillä se tarjoaa kodinomaiset puitteet. Päihteiden vastainen työ on yhdeltä osaltaan mielenterveystyötä, joten siinäkin mielessä Mielikkitalo on Eskolasta hyvä kokoontumispaikka.

– Meillä on nyt ollut kaksi kokoontumista ja alkuun on päästy. A-kilta on omanlaistaan vertaistukitoimintaa, joka on itselläni estänyt retkahtamiset. Viimeksi joulukuun alussa sain kimmoketta siihen, että pitäisi pitkän päihteettömän kauden jälkeen saada pää sekaisin. Vertaistuella ja läheisten avulla pystyin jatkamaan päihteetöntä parempaa elämää. En halunnut päihdehelvettiin takaisin.

Suhde päihteisiin on ihmisille yksilöllistä. Yhtä lailla Eskolasta on totta se, että toipumiseensa ihminen tarvitsee toista ihmistä.

– Ollen pitkään raittiinakin olleena yhä alkoholisti. Tai kuten poikani aikoinaan sanoi kavereilleen AA-viirin saatuani, että äiti sai tuon, kun oli yhden vuoden raitis juoppo. Alkoholisti ei pysty kohtuulliseen juomiseen, vaan piti valita raittius, hän toteaa.