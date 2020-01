Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jäille mielijän tulee tällä hetkellä noudattaa erityistä varovaisuutta.

– Kalajoen sisäsaaristossa on hiukan paksumpaa jäätä, mutta pääosin kaikki jäät siis jäät missä niitä on, ovat noin kymmensenttisiä. Eikä jään laatu ole teräsjäätä. Tuuli on rikkonut jo muodostunutta jäätä ja nostanut jään päälle vettä, kertoo merivartiomestari Mika Ahola.

Niin Kokkolan, Pietarsaaren kuin Kalajoenkin edustalla lainehtii avovesi. Viime viikonvaihteessa kirinyt pakkanen ennätti jäädyttämään jäitä jonkin verran lisää, mutta sään lämpeneminen ja kova tuuli rikkoi jo muodostuneita jäitä sekä nostatti vettä jään päälle.

Merivartiomestari ei suoranaisesti kiellä ketään jäille menemästä, mutta hän peräänkuuluttaa varovaisuutta.

– Jäille menijän täytyy noudattaa ehdotonta varovaisuutta. Paikallistuntemus täytyy olla myös vahvaa. Eli täytyy tietää, minne ja milloin voi mennä, mikäli jäille mielii. Parasta olisi tietysti jättää menemättä. Jäille menemistä ei mitenkään suositella sillä jäätilanne on surkea, sanoo Ahola.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Merivartiomestari muistuttaa myös siitä, että jos aikoo jäille esimerkiksi pilkille, tulee ehdottomasti mukaan ottaa naskalit sekä vesitiiviiseen pakkaukseen pakattuna kännykkä ja kuivat vaihtovaatteet.

Jäät Kokkolan, Pietarsaaren ja Kalajoen edustalla eivät tule lähipäivien aikana paksunemaan. Vuosi vaihtuu Pohjanmaalla hyvin lauhana. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan uudenvuodenaattona lämpötila laskee hetkeksi pakkasen puolelle, mutta uusi vuosi alkaa lauhassa säässä.

– Tiistaiyönä tuuli kääntyy pohjoiseen ja lämpötilat painuvat pakkaselle Pohjanmaalla. Uudenvuodenaattona pakkasta on noin viisi astetta. Mutta jo heti seuraavana päivänä lauha tuuli kääntää lämpötilat plussalle, kertoo päivystävä meteorologi Oskari Rockas Ilmatieteen laitokselta.

Lauhat tuulet tuovat mukanaan lumi-, räntä- sekä vesisateet.

Kruunupyyssä mitattiin maanantaiaamuna lämpimät lukemat. Mittari nousi aamusta aina 7.4 asteen lämpöasteeseen.

– Ei sillä lämpötilalla ihan ennätyksiä rikota, mutta onhan se tietyllä lailla harvinaista, että tähän aikaan vuodesta näin lämpimiä lukemia mitataan. Sillä tavalla se on harvinaista, että Pohjanmaalla näin lämpimiin lukemiin noustaan, muualla maassa se on ollut tavanomaisempaa, summaa meteorologi Rockas.