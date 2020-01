Mestaruuksia, isoja kisoja, toppeja ja floppeja – Ismo Kunelius kokosi yhteen vuoden 2019 urheilu-uutisia Ylivieskasta ja lähiseudulta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

SM-viestit kruunasivat Ylivieskan Kuulan juhlavuoden

Ylivieskan Kuulalle päättyvä vuosi oli monella saralla vilkas. Marraskuussa 110-vuotisjuhlaansa viettäneen Kuulan vuoden päätapahtuma olivat syyskuussa juostut SM-viestit, jotka kokosivat valtakunnan kärkijuoksijat Ylivieskaan. Samalla ne olivat ensimmäiset isot kisat Ylivieskan remontoidulla urheilukentällä, joka sai alkukesästä uuden pinnoitteen.

Kisoissa tehtiin uusia Suomen ennätyksiä ja urheilullisen onnistumisen lisäksi ne onnistuivat myös taloudellisesti.

– Viikonlopun aikana täällä oli noin 2 450 lipun lunastanutta katsojaa. Kun päälle lasketaan lauantaina paikalla olleet koululaiset, urheilijat ja heidän taustajoukkonsa, niin kahden päivän aikana täällä oli väkeä pyöreästi noin 6 000 henkeä, kommentoi järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kari Yli-Hallila Kalajokilaaksossa.

Kuulassa tapahtui vielä SM-viestien ja 110-vuotisjuhlan jälkeenkin. Pitkään seuraa johtanut Yli-Hallila luovutti syyskokouksessa puheenjohtajan nuijan seuraajalleen. Kuulan johtoon nousi toinen pitkän linjan urheilumies, kun Kalajoen Junkkareiden ex-puheenjohtaja Juha Nivala muutti Ylivieskaan ja otti tehtävän vastaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Syyskokouksen yhteydessä seuran vuoden urheilijan palkinnon sai Timo Särkiniemi, joka tähtäsi kesällä pronssia ja kaksi joukkuemitalia kasa-ammunnan MM-kisoissa Kanadassa.

Täydet katsomot ja kolme uutta Suomen ennätystä – Ylivieskan SM-viestit onnistuivat kaikilla mittareilla

Ylivieskan Kuulan uuden telinevoimistelujaoston nuoret urheilijat esiintyivät seuran 110-vuotisjuhlassa, joka pidettiin marraskuun lopulla kulttuurikeskus Akustiikassa. Ismo Kunelius

Telinevoimistelijat vaihtoivat seuraa Ylivieskassa

Ylivieskassa tapahtui myös urheilun rakenteissa. Kevään iso uutinen oli se, että Ylivieskan Voimistelu ja Liikunnan suurin jaosto päätti vaihtaa seuraa. Telinevoimistelujaosto lopetti YVoLin alaisuudessa heinäkuun lopussa ja siirtyi Ylivieskan Kuulan jaostoksi.

Taustalla oli telinevoimistelun kilpaurheilullisen puolen kehittäminen ja siitä syystä lajin harrastajat käänsivät katseensa yleisseura Kuulan suuntaan. Telinevoimistelujaostoon kuuluva pitkän linjan valmentaja Nina Hietanen perusteli tilannetta sillä, että Kuula on kilpaurheiluseura.

– YVoLi on alunperin naisvoimisteluseura, jossa ei ole kilpailua. Näkökulma on siksi vähän erilainen, hän sanoo.

Yksi syy seuran vaihtoon oli YVoLin elokuussa 2017 telinevoimistelijoiden valmentajaksi palkkaama valkovenäläinen Sergey Belkov. Nina Hietanen kertoi Kalajokilaakson haastattelussa, että kilpaurheilua harrastavat voimistelijat tarvitsevat Belkovin oppeja jatkossakin.

– Meille on annettu ymmärtää, että häntä ei voisi palkata enää syksyllä. Haluamme kuitenkin viedä kilpaurheilua eteenpäin. Sergey on ammattivalmentaja, joka pystyy pitämään tarpeeksi tunteja. Haluamme pitää hänet, koska omat resurssimme eivät riitä vapaaehtoisvoimin. Lisäksi kaksi vuotta hänen valmennuksessaan olleista tytöistä osa alkaa olla jo niin korkealla tasolla, että meillä ei tällä alueella riitä enää ammattitaito heidän valmentamiseensa, Nina Hietanen kiteytti.

Ylivieskan Kuula hyväksyi telinevoimistelun jaostokseen alkukesästä.

– Tämä merkitsee Kuulalle noin 250 uutta jäsentä ja harrastajaa. Varmasti se rikastaa seuran toimintaa. Yhteistyötä telinevoimistelijoiden ja muiden jaostojen kesken tullaan myös tekemään, Kuulan puheenjohtaja Kari Yli-Hallila totesi.

Telinevoimistelijat jättävät YVoLin – Valmentajan palkkaamisesta tuli kynnyskysymys, Voikkari-salin vuokrasopimus irtisanottu

Miska Poikkimäki päästeli 20-vuotiaiden SM-kisoissa omissa vauhdeissaan. Ismo Kunelius

Kalajokilaakson nuoret hiihtäjät jyräsivät Haapajärven SM-laduilla

Haapajärven Kiilat järjesti keväällä nuorten SM-hiihdot Someron hiihtokeskuksessa. Kisat menivät Kalajokilaakson hiihtäjiltä nappiin, sillä oman alueen lykkijät ottivat Haapajärvellä kuusi SM-mitalia.

Suurin mitalirohmu oli sieviläinen Miska Poikkimäki, joka jätti muille jakoon vain kultaa himmeämmät mitalit viime talven SM-hiihdoissa. 20-vuotiailla oli Kuopion ja Haapajärven SM-kisoissa viisi henkilökohtaista matkaa, jotka kaikki sujuivat Poikkimäen heilutellessa tahtipuikkoa.

Kirkkainta mitaliputkeaan sieviläinen jatkoi Haapajärvellä, jossa hän oli ylivoimainen ykkönen perinteisen hiihtotavan 15 kilometrillä ja vapaan kolmellakympillä.

Haapajärven kisat menivät Kalajokilaakson hiihtäjiltä muutenkin erinomaisesti. Reisjärven Pilkkeen Anni Alakoski hiihti 23-vuotiaissa hopeaa ja pronssia. Haapajärven Kiilojen Tiia Olkkonen hiihti 20-vuotiaissa perinteisen kisan hopealle ja Kalajoen Junkkareiden Iida Vuollet sivakoi pronssia 17-vuotiaiden yhteislähdössä.

Vuokatti Ski Team Kainuuta edustava Miska Poikkimäki oli Haapajärvellä luonnollisesti tyytyväinen mitalisuoraansa. Viiden nuorten SM-kullan lisäksi nuorimies sai viime talvena kaulaansa myös yleisen sarjan pronssimitalin SM-viesteistä. Nuorten MM-kisoissa hän oli parhaimmillaan viides.

– MM-mitali oli päätavoitteeni, mutta muuten kausi on mennyt suunnitelmien mukaan ja olen pystynyt murtautumaan kansalliseen keulaan. Suurin syy tuloksiin on siinä, että olen ollut terveenä koko harjoituskauden ja talvenkin, Poikkimäki summasi.

Aikuisten sarjassa Pyhäjärven Pohdin hiihtotiimi jatkoi menestystään. Kirkkaimpana tähtenä oli kaksi SM-pronssia hiihtänyt Joni Mäki, joka on tämän talven lumilla noussut ensimmäisen kerran palkintopallille myös maailmancupissa napattuaan parisprintin kolmostilan Ristomatti Hakolan kanssa.

Miska Poikkimäki omassa vauhdissaan nuorten SM-laduilla – Tiia Olkkonen ja Anni Alakoski toivat myös mitalit Kalajokilaaksoon

Miska Poikkimäki voitti kaikki 20-vuotiaiden SM-kullat – sunnuntaina mitaleille hiihtivät myös Anni Alakoski ja Iida Vuollet

Polara on ravannut itsensä ruunaruhtinaaksi Ylivieskan molemmissa Ruunakunkkareissa. Hippos/Hanna Laakso

Polara ravasi jälleen ruunaruhtinaaksi Ylivieskassa

Historian toiset Ruunakunkkarit kokosivat raviväen Ylivieskan Keskiseen kaksipäiväisen kisaviikonlopun viettoon elokuussa. Samassa yhteydessä kilpailtiin myös perinteinen Malja-ajo.

Antti Tupamäen valmentama ja yhdessä Janne Tiaisen kanssa omistama Polara puolusti voittoaan menestyksekkäästi ja vei ruunaruhtinaan tittelin jo toistamiseen. Polara ratkaisi kokonaiskisan ykköstilan sunnuntaina juostulla 2 600 metrin matkan voitollaan.

Ruunakunkkareista on kehittynyt Ylivieskaan elokuinen raviurheilun suurtapahtuma, joka on ravikalenterissa ensi vuonna elokuun puolivälissä. Ravikeskuksen toiminnanjohtaja Elina Jaakola kertoi Kalajokilaakson haastattelussa, että järjestäjät yrittävät saada myös ensi vuonna kansainvälistä osanottajakaartia pääkilpailuun. Yksi tavoite on kasvattaa elokuun raviviikonlopun yleisömäärää.

– Tapahtuma on järjestetty nyt kaksi kertaa, joten se alkaa saada jalansijaa raviväen keskuudessa. Tänä vuonna meillä oli viikonlopun aikana viitisentuhatta kävijää, joten ensi vuonna yritetään päästä paremmalle tuhatluvulle, Jaakola sanoi.

Ruunakunkkarit saivat jännittävän huipennuksen Ylivieskan Keskisessä – Polara kiri jälleen ruhtinaaksi

Raviväen vääntö kannatti – Ylivieskan Ruunakunkkareille ensi vuonna kahden viikon hajurako Kuninkuusraveihin

Atte Ohtamaa kiekkoili maailmanmestaruuteen kultaleijonissa

Nivala Cowboysin jääkiekkokasvatti Atte Ohtamaa sai kevään MM-kisojen jälkeen tuta, mitä on jääkiekkohurmos Suomessa. Leijonat voittivat Bratislavassa maailmanmestaruuden, jota juhlittiin kotimaassa pitkään.

Pyöritystä piisasi ja kotiinpaluun jälkeen juhlinta huipentui Helsingin Kaisaniemen puistoon, jossa maailmanmestarit nousivat lavalle 40 000 silmäparin ihasteltavaksi. Kultaleijonien luottopuolustaja Ohtamaa kommentoi tunnelmia Kalajokilaaksolle seuraavasti:

– Suomeen paluun jälkeen on ollut ihan mieletöntä menoa. Kansaa oli maanantai-iltana liikkeellä valtavasti ja pelin jälkeen on riittänyt ohjelmaa. Ei ole tarvinnut liikaa miettiä, mitä tekisi seuraavaksi.

Maailmanmestarit hullunmyllyssä – Atte Ohtamaa sanoo, että jääkiekon MM-kullan synnyttämää hurmosta ei voi verrata mihinkään

Miika Tenhunen sai Kalevan kisoista hopeamitalin. Eetu Kupulisoja

Miika Tenhunen kirkasti estejuoksun SM-mitalinsa hopeiseksi

Yleisurheilussa Kalajokilaakson SM-mitaliputki sai jatkoa, vaikka Kalajoen Junkkareiden kolminkertainen 400 metrin Suomen mestari Katri Tuorila (o.s. Mustola) päätti pitää opiskelujen vuoksi välivuoden juoksuradoilta.

Kalajokilaakson yksinäisenä kärkenä jatkoi Nivalan Urheilijoiden Miika Tenhunen, joka otti Lappeenrannan Kalevan kisoissa uransa toisen aikuisten sarjan SM-mitalin 3 000 metrin esteissä. Tällä kertaa mitali kirkastui MM-kisakävijä Topi Raitasen takana hopeiseksi.

Miika Tenhunen totesi Kalajokilaakson haastattelussa syksyllä, että kesä oli hyvä, vaikka talvella oli monenlaisia vaikeuksia, vammoja ja sairastelua.

– Sain paikat ja miehen terveeksi huhtikuun loppupuolella. Kesällä rupesi tulemaan tulosta ja ennätykset paukkuivat. Kalevan kisoissa tavoitteena oli SM-hopea ja se toteutui, joten siihen voi olla tyytyväinen, hän summasi.

Talven mittaan Tenhusen ohjelmassa on tammikuussa neljän viikon korkean paikan leiri Etelä-Afrikassa ja maaliskuun puolivälistä alkaen viiden viikon vastaava leiri Amerikassa.

– Tavoitteena ovat Pariisin EM-kisat syksyllä. Esteiden tulosraja kisoihin on 8.45. Tänä kesänä juoksin 8.54, vaikka en saanutkaan yhtään ihan nappijuoksua. Uskon, että kisaraja on aivan realistinen tavoiteaika ensi kesänä, kunhan kaikki menee hyvin ja pysyy terveenä, Miika Tenhunen mietti.

Hän pokkasi kauden päätteeksi myös Nivalan Urheilijoiden vuoden urheilijan palkinnon. Juoksijaa valmentava isoisä Kari Tenhunen palkittiin vuoden valmentajana.

Estejuoksun SM-hopeaa Nivalaan – Miika Tenhunen ratkaisi mitalin hurjassa loppukirikamppailussa

Estehopea on täysin tarjolla – Miika Tenhunen on Kalajokilaakson mitalitoivo Lappeenrannan Kalevan kisoissa

Myös ampumahiihto, golf ja voimailu menestyslajeja

Kalajokilaaksoon tuli menestystä laajalla lajiskaalalla.

Ampumahiihdossa Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä jatkoi Suomen miesten ykkösurheilijana maailmancupissa ja MM-kisoissa. Keväällä hän päätti kautensa yhteislähdön SM-hopeaan. Alkaneella maailmancupin kaudella Seppälä on ollut selkeästi suomalaismiesten ykkönen ja hiihtänyt cupin pisteille kaikissa kisoissaan.

Kalajokinen Niina Liias golfasi uransa ensimmäisen voiton naisten Euroopan ykköskiertueen haastajakisassa. Liias voitti LETAS-golfkiertueen kauden viimeisen kilpailun Ranskassa ja tienasi voitosta 12 800 euroa.

Ranskan turnauksessa Niina Liias kävi voitosta uusinnan argentiinalaista Magdalena Simmermacheria vastaan. Uusinta voitosta käytiin Golf Club de LaLarguen yhdeksännellä reiällä, jossa Liias teki alkajaisiksi birdien ja argentiinalainen jäi pariin.

– Aika huikea päivä! Ajattelin, että on pakko keskittyä vain omaan peliin, eikä miettiä mitä muut tekee. Onnistuin siinä aika hyvin ja pysyin suhteellisen rentona koko kierroksen, kommentoi Liias Golfpisteen haastattelussa.

Voimailulajeissa ylivieskalainen Jarkko Perttula otti hopeaa klassisen voimanoston SM-kilpailuissa. Pyhäjoen Pauhua edustava Perttula nosti 120-kiloisten sarjassa 777,5 kilon yhteistuloksen.

Painonnostomenestyksestä vastasivat Kalajoen Junkkareiden ja Raution Kisailijoiden nostajat.

Pesäpallon edustusjoukkueet tippuivat ykköspesiksestä

Kalajokilaakson pesäpalloilu koki kauden päätteeksi kovia. Ensi vuonna jokilaaksossa ei ole yhtään joukkueitta toiseksi ylimmällä sarjatasolla.

Vuodesta 2006 miesten ykköspesiksessä pelannut Ylivieskan Kuula putosi kauden päätteeksi sarjasta. Myös Kuulan naiset putosivat ykköspesiksestä.

Syksyllä Pesäpalloliitto tarjosi sarjaluopumisten vuoksi molemmille joukkueille ykköspesispaikkaa, mutta Kuula ei ottanut niitä vastaan. Pyry Haapakoski kertoi Kalajokilaaksolle miesten joukkueen päätöksen taustoista, että pesäpallojaosto kartoitti tilannetta reilun viikon ajan ja tuli siihen tulokseen, että pelit jatkuvat porrasta alempana suomensarjassa.

– Joukkueesta ennätti kauden jälkeen lähteä niin paljon pelaajia muihin seuroihin, että on järkevämpi vaihtoehto pelata ensi vuonna suomensarjaa. Ykköspesispaikan ottaminen olisi ollut suuri taloudellinen riski, koska tässä tilanteessa olisi todennäköisesti pitänyt lähteä ostoksille iskukykyisen joukkueen kokoamiseksi. Nyt haluamme rakentaa hyvän joukkueen suomensarjaan ja lähteä sitä kautta nostamaan toimintaa uudelleen ylöspäin, Haapakoski perusteli.

Jos oli edustusjoukkueilla mollivoittoista menoa, tarjosivat nuoret pesäpalloilijat ilon aiheita Kuulalle. Toni ja Johanna Seppälän valmentamat Kuulan C-tytöt pelasivat SM-hopealle pesäpallon valtakunnallisella nuorisoleirillä Hyvinkäällä.

Lentopallossa Ylivieskan seurat löivät hynttyyt yhteen

Jos ei päättyvä vuosi mairitellut ylivieskalaista edustuspesäpalloilua, niin samaa voi sanoa myös lentopallosta. Vieska Wolleylla oli vielä viime kaudella joukkue miesten kakkossarjassa ja Kuulalla naisten vastaavalla sarjatasolla. Molemmat kuitenkin lopettivat kakkossarjassa, kun pelaajat kävivät vähiin.

Tilanne johti siihen, että Ylivieskan Kuulan lentopallojaosto ja Vieska Wolley yhdistyivät. Kuulan lentopallojaostoa johtava Merja Sorvoja kertoi Kalajokilaaksolle, että Ylivieskan lentopalloväki panostaa nyt yhteisvoimin juniorityöhön.

– Vieska Wolleyn hoidettavaksi jäi beach volley, mutta muuten olemme yhtä ja samaa seuraa. Kun tulevaisuudessa saamme kokoon sarjajoukkueita, niin ne pelaavat Kuulan nimen alla, Sorvoja valotti.