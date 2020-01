Ylivieskan kennelseuran Tapio Rauhala tietää ilotulituksen pilanneen metsästyskoiriakin – Pystykorva Velmu osaa hakea turvaa isännästään

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kuluttajien ilotulituksia uhkaa täyskielto. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY:n alulle panema kansalaisaloite on jo eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyssä. Rajat räiskeelle-aloitetta tukee lähes 65 000 kansalaista. Mikäli aloite etenee esitetyssä muodossa laiksi, jatkossa ilotulinäytenäytöksiä saisivat jatkossa järjestää vain kunta, valtio, yritykset ja järjestöt ammattilaisten avustamina.

Ylivieskan kennelseuran aktiivi, pystykorvajaoston puheenjohtaja Tapio Rauhala katsoo, että ilotulitukset voidaan hänen puolestaan sallia rajoitetuilla alueilla. Tärkeintä hänestä on, etteivät ilotulitukset aiheuta lemmikeille tai muillekaan eläimille ikäviä yllätyksiä. Hän toivoo ilotulituksen harrastajilta huomaavaisuutta. Jos ilotulittaja tietää naapurustossa olevan paukuille herkkiä eläimiä, asiasta pitäisi käydä varoittamassa ja keskustelemassa.

– Tiedän parhaiten metsästyskoirien tilanteen. Nekin voivat mennä pilalle ilotulitteiden välkkeestä ja rätinästä. Sinänsä ne on totutettu paukkeelle. Jos metsästyskoira järkyttyy pahoin ilotulituksesta, sen jälkeen sille ei käy metsästyksessäkään läsnä oleva pauke.

Pahimmassa Rauhalan tietämässä tapauksessa yksittäinen ilotulite harhautui vahingossa metsästyskoiran tarhaan ja räjähti siellä. Esimerkiksi tuosta koirasta tuli pysyvästi liian pelokas, jotta sitä olisi voinut enää käyttää metsästyksessä. Kun pelko astuu koiraan, sitä on usein mahdotonta ottaa enää pois. Riskejä ei kannata ottaa arvokkaalla ja koulutetulla metsästyskoiralla.

– Oman suomenpystykorvani Velmun otan sisälle mökkiin, jos tiedämme ilotulituksia olevan lähistöllä. Koiran on hyvä päästä lähelle isäntäänsä, kun ilotulitus alkaa.

Koira on saatava ilotulituksen ajaksi sisälle silloinkin, kun se on muutoin ulkona viihtyvää lajia. Velmu on mieluiten ulkona viihtyvä koira, sille ei voi kuitenkaan antaa vaihtoehtoa ilotulitusten aikaan.

– Yhden kerran Velmu joutui ikävään tilanteeseen. Olin kerran lenkittämässä sitä ja yllättäen kohtasimme ilotulituksen. Se oli näitä patoja, joista lähtee monipuolinen kattaus ilmoille. Siinä tilanteessa se tyytyi silloin luimistelemaan ja hakeutumaan turvaani. Ilotulitus on koiralle outo juttu.

Velmu on opetettu metsäkoirien tapaan aseiden paukkeelle. Se sinänsä voi vähentää sen herkkyyttä järkyttyä ilotulituksista.

– Parasta koira on totuttaa aseiden paukkeelle pentuna. Velmun tapauksessa se tapahtui aivan pienenä. Vein sen ampumaradalle kuuntelemaan pauketta. Se tottui siihen kertakäynnillä. Pystyin ottamaan sen metsästyskäyttöön jo kuuden kuukauden ikäisen, kuten olin suunnitellutkin.

Rauhala arvelee, että kaikkia koiria voisi olla hyvä totuttaa paukkeelle. Se olisi tällöin hyvä tehdä, niin kuin Velmunkin tapauksessa pienenä pentuna. Ainakin yksi ilotulitusten elementeistä olisi siten otettu haltuun.

– Pahinta koiralle kuitenkin ilotulituksissa on mielestäni välke ja rätinä. Niiden aiheuttamaa häiriötä voi sitten torjua pitämällä koira sisällä.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteelle HESY toivoo nyt pikaista käsittelyä ja menestystä eduskunnassa, Puheenjohtaja Hannele Luukkainen toteaa, että aloite on tehty niin eläinten kuin ihmistenkin terveyden ja hyvinvoinnin vuoksi.

– Ilotulitteiden haitoista on pikimmiten päästävä eroon, ja niille löytyy myös hienoja vaihtoehtoja, kuten laservaloshow’t, hän korostaa.

Aloitteen tarkoituksena on vähentää tuntuvasti ilotulituksista aiheutuvia haittoja, erityisesti ilotulitteista johtuvia silmä- ja muita vammoja ja tulipaloja, sekä edistää uudenvuoden- ja venetsialaisjuhlijoiden turvallisuutta, lievittää eläinten ilotulitteisiin liittyvää stressiä sekä hillitä ilotulittamiseen liittyvää ympäristön kuormittumista.

– Koti- ja lemmikkieläinten lisäksi myös taajama-alueilla ja niiden lähettyvillä asuvat luonnoneläimet kärsivät räiskeestä. Maastoon jää joka vuosi ilotulitteiden hylsyjä, sirpaleita ja muita jäännöksiä. Rakettien rippeet voivat vahingoittaa niin luonnoneläimiä, ulkona lenkitettäviä lemmikkejä ja niitä voi päätyä eläinten rehun joukkoon ikävin seurauksin.