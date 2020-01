Toimittaja Hannu Verronen antaa kolumnissaan nuorille sopivan uudenvuodenlupauksen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuodet ovat karttuneet niin, että minun ikäisiäni on muinoin pidetty vanhoina ja joitakin jopa viisaina. Ei tarvitse mennä aina metsästäjäkeräilijähistoriaamme asti. Se oli joskus 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alkuvuosina, jolloin kylän 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat herättivät nuorissa kunnioitusta. Tuon ikäisiä ihmisiä nuoret pitivät toki hassuina, ei kuitenkaan niin hassuina, etteikö heitä olisi halunnut kuunnella. Olin itse tuolloin nuori ja muistan, kuinka harmaat hapset olivat riittävä syy uskoa viisauden karttumiseen henkilölle.

Iskumuistoinen hetki minulla oli reilu kuukausi sitten, jolloin minun ensimmäistä kertaa annettiin ymmärtää olevan vanhus. Sivistynyt, oppinut ja nuori haastateltava kertoi näkemyksenään, että ihminen muuttuu hänen mielestään ikäihmiseksi 60-vuotiaana. Oli itse juuri täyttämässä 60 vuotta. Nuori lähti korjaamaan, että ehkä ikäihmiseksi muuttuu silloin, kun jää eläkkeelle.

Haastateltava myös teititteli minua hyvää tarkoittavasti. Hyvä tapa sinänsä, tekee kuitenkin aina oloni epämukavaksi. Me kaikki ihmiset olemme minusta samalla viivalla. Olemme herroja tai narreja. Kunnioitus kuuluu kaikille ihmisille ilman muodollisuuksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aina pitää mielestäni ihmiselle antaa mahdollisuus, jokaisessa kohtaamisessa. Ennakkoluuttomuus on ammatissani välttämättömyys, parasta on muodostaa oma mielipide jokaisesta kohtaamastaan ihmisestä. Valtaosin ihminen on myönteinen yllätys, jos annat hänelle puhtaan pöydän. Henkilö jätti teitittelyn, kun pyysin. Meillä oli mukavat ja antoisat hetket.

Vanhuksesi en aio tuntea itseäni vielä pitkään aikaan. Muistelen niitä monia ikäihmisiä, joiden kanssa on ollut iloisia haastattelutuokioita. Ikä ei ole painanut 90-vuotiastakaan, kun hänellä on käynyt sydänrippikoulua.

Oma uudenvuodenlupaukseni on, että aion antaa vanhuksille enemmän aikaa. Se on hyväntekeväisyyttä etenkin minulle itselleni. Aina siitä on tullut hyvä olo. Ehkä hyvä kokemus myös vanhukselle, jota käyn kuuntelemassa.

Kun olin teini, jututin paljon omaa yli 90-vuotiasta isoäitini Sofiaa. Se oli mitä parasta terveen maailmankuvan rakentamista ja viisastumista. Eletty elämä ei ole koskaan hukkaan heitettyä aikaa.

Mitä varhemmin oppii kunnioittamaan vanhuksia ja heidän tarinoitaan, niin sitä parempi. Jokaisella on arvokas tarina, kunhan on joku välittävä ihminen kuuntelemassa sen. Eikö olisi hyvä projekti yläkouluikäisille, että kävisivät kylän vanhusten kanssa aina silloin tällöin juttusilla.

Hannu Verronen

hannu.verronen@kalajokilaakso.fi