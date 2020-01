Pakinoitsija P. Veitsi vietti mustan joulun Etelä-Suomessa ja muistelee lapsuudesta samanlaista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tulipa tutustuttua mustaan jouluun. Espoossa ei ollut aattona lumen hiventäkään. Lämpömittari oli pari astetta lämmön puolella, sataa tihuutti ja oli harmaata. Jouluvalot, koristelut ja kynttilät auttoivat hieman virittäytymään joulutunnelmaan. Tietysti oma osuutensa oli myös jouluherkuilla, kuusella ja päälle päätteeksi joulupukin vierailulla.

Huono keli tietysti vähän askarrutti pienimpiä pukin odottajia; pääsisikö pukki porollaan tulemaan ollenkaan? Totta kai pääsi. Joulupukki kertoi joutuneensa loppumatkalla turvautumaan polkupyörään, kun reki ei enää luistanut.

Tänä jouluna Etelä-Suomeen annettiin tulvavaroitus. Vedet ojissa, joissa ja järvissä näyttivät olevan korkealla ja palokunnat joutuivat kellareihin pumppaushommiin. Tänä vuonna pääkaupunkiseudun pilkkijät saivat turvautua onkeen, sillä jäätä ei ollut missään.

Tutkijoiden mukaan mustat joulut tulevat yleistymään näilläkin korkeuksilla. Aika vähälumisia jouluja on ollutkin, mutta yleensä lunta on vielä ollut ainakin vähän malliksi.

Poikkeuksellisia joulusäitä on ollut aiemminkin. Yhden mustan joulun muistan jo joskus seitsemänkymmentäluvun alusta. Tuo joulu jäi pikkupojan mieleen pysyvästi. Sain nimittäin silloin joulupukilta uudet luistimet ja sisko sai sukset. Jouluaamu oli katkera, sillä lumesta eikä sen enempää jäästäkään ollut tietoakaan. Voi sitä tuskaa! Noita uusia välineitä päästiin kyllä kokeilemaan sitten myöhemmin aivan riittämiin.

Vanhat ihmiset muistavat joskus kauan sitten erään talven olleen niin lauhan, että märkien säiden takia kylvämättä jäänyttä syysviljaa kylvettiin tammikuussa.

Jouduin käymään joulupäivänä kaupassa. Isossa kauppakeskuksessa väkeä kuhisi aivan kuin tavallisena arkipäivänä. Yllätykseksemme kauppakeskuksen yhteydessä oleva kirjasto oli myös auki. Oven kyltissä mainostettiin joulun ajan mittavia aukioloaikoja. Kirjasto oli kaikkina pyhinä auki puolille öin.

Mielenkiinnosta kurkistin sisään. Siellä oli menossa elävää joulumusiikkia tarjoava konsertti ja yhteislaulutilaisuus. Väkeä oli penkit täynnä. Varmasti mieluinen kädenojennus yksinäisille joulunviettäjille. Täällä meillä kyllä kirjastot ovat pyhinä visusti kiinni. Nippanappa välipäivinä vähän raottavat oveaan.

Joulusta on selvitty ja uusi vuosi kolkuttelee. Synkistä tulevaisuuden ennusteista huolimatta tehkäämme vuodesta edellistä parempi. Aika pitkällehän tulevaisuuden rakentaminen on asenteesta kiinni. Valoisin mielin haasteisiin tarttumalla tulos on parempi. Jätetään pessimismi puolankalaisille.