Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: Jenkkiautoharrastajat muuttivat Kippolan Aaten verstaaseen

30 vuotta sitten Kalajokilaakso kertoi jenkkiautoharrastuksesta Ylivieskassa.

Vanhojen autojen harrastajien yhdistys, Kalajokilaakson USA Cars ry on saanut käyttöönsä hallin, jossa lämpimissä tiloissa voidaan rakentaa viittä autoa kerrallaan. Oikeastaan kerho ei ole tiloja saanut, vaan kerholaisten oma panos hankkeessa oli ratkaiseva. He tekivät porukalla muutostyöt ja maksavat itse kulunsa.

Halli sijaitsee Kaisaniemessä vanhassa rakennuksessa, joka parhaiten tunnetaan entisenä Kippolan Aaten puusepänverstaana.

Kalajokilaakson USA Cars ry on perustettu vuonna 1980. Toiminnan pääpaikka oli ennen Nivalassa, koska perustamisen puuhamiehetkin olivat sieltä. Vesa Erkkilä Nivalasta sekä Kalajokinen Reijo Liias olivat muun muassa alkuaikojen vahvoja nimiä. Nyt kerhon puheenjohtaja Tuomo Rautionaho ja sihteeri Juha Mehtälä ovat ylivieskalaisia.

Kerhossa on jäseniä vähän vaille sata. Tuossa vuodenvaihteen kieppeillä kerholaiset puuhasivat uusia kerhotiloja kunnostamassa. Rakennus on Rakennus-Herttuan toimitusjohtajan Paavo Herttuan omistuksessa, jota kerholaiset kiittelevät nopeasta vuokrauspäätöksestä. Vuokra-aikaa Herttua antoi puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Tämä johtuu siitä, että alueelle on kaavoitettu paikat kahdelle rivitalolle, joten kerholaiset joutuvat lähtemään sitten kun rakentaminen alkaa.

Aulis Hämeenkorpi ja Juha Mehtälä kertovat, että ihmisillä on joskus vääriä käsityksiä heidän toiminnastaan. Ajatellaan, että isoilla, vanhoilla autoilla ajavat ovat jotakin raggareita, mikä suinkaan ei pidä paikkaansa.

– Autoa rakennellaan vuodesta noin kahdeksan kuukautta. Siinä on paljon puuhaa, kun purkaa, hitsaa ruostuneet paikat, maalaa, verhoilee ja muuten korjailee. Neljä kuukautta kesällä voi sitten ajella. Kun työt antavat myöten, on mukava mennä eri puolilla Suomea oleviin kokoontumisajoihin näyttelyyn.