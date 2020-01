Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: Kasarmialue alkoi tyhjentyä, kaupunki suunnitteli kaavatarkistusta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakso uutisoi 30 vuotta sitten VR:n kasarmialueen tilanteesta.

VR:n muuttuminen liikelaitokseksi jäädytti Ylivieskan aseman läheisyydessä olevan kasarmialueen kaavatarkistuksen. Kaupunginarkkitehti Pekka Taskinen kuitenkin kertoo, että nyt kaavan valmistelu on jälleen ajankohtaista ja mitä pikemmin alue saadaan suojeluun sen parempi. Rautatiekadun varrella on nimittäin yksi tyhjillään oleva rakennus, jonka kunnostaminen kallistuu sitä mukaa, kun sen annetaan rapistua rauhassa.

Ylivieskan kaupunki suunnitteli takavuosina kasarmialueen tyhjillään olevan talon hankkimista VR:ltä kaupungin näyttelytilaksi, mutta sittemmin ajatus on haudattu. Kaupunginarkkitehti Pekka Taskinen sanoo kuitenkin, että rakennusta ei kannattane kunnostaa asunnoiksi, vaan johonkin muuhun käyttöön.

– Talo on rakenteiltaan hyväkuntoinen, mutta päältäpäin se rapistuu jatkuvasti ja ehjiä ikkunoitakin näyttää olevan päivä päivältä vähemmän. Pienemmillä korjaustöillä pääsisi mitä pikemmin aloittaisi, Taskinen sanoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, ettei talon hankkiminen ja kunnostaminen ole välttämättä kaupungin asia. Toki VR voi kaupata röttelönsä yksityisillekin.

Jäljellä olevan kasarmialueen muut talot on kunnostettu asuinkäyttöön. Kaupunginvaltuuston yksimielisellä päätöksellä puurakennuksien muodostama kokonaisuus aiotaan saattaa suojelualueeksi, mutta kaavatarkistus on vielä kesken.

Tämä johtuu siitä, että kaavan laatiminen keskeytettiin, kun saatiin tietoon, että VR muutetaan liikelaitokseksi. tämän uumoiltiin muuttavan kasarmialueen omistussuhteita niin, että talot menisivät rakennushallitukselle.

– Odotteluaikaa annoimme tämän vuoden alkuun ja nythän VR on jo liikelaitos. Kaava otetaan työn alle varmasti jo kuluvan kevään aikana, Pekka Taskinen sanoo.

Kasarmialue on kutistunut jo alkuperäisestä koostaan reilusti, sillä sen molemmista päistä on purettu taloja uusien rakennusten ja parkkitilojen alta. Lisäksi vanha asemaravintola on palanut. Pekka Taskinen onkin sitä mieltä, että nykyisestä kokonaisuudesta ei saa purkaa enää rakennustakaan tai koko alue kutistuu turhan mitättömäksi.