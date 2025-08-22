Paikallisuutiset

Pohteen ja Soiten taloudessa valonpilkahduksia ‒ "Alijäämän kattaminen lakisääteisiä palveluita vaarantamatta olisi erittäin haastavaa"

Hyvinvointialueet jättivät viime viikolla tilinpäätösennusteensa valtiokonttorille.

Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet ovat kaikki jättäneet valtiokonttorille plusmerkkiset kuluvan vuoden tilinpäätösennusteet.

Pohteen hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma. Kuva: Clas-Olav Slotte

Pohteella on katettavaa alijäämää vuosilta 2023‒2024 noin 124 miljoonaa euroa.

– Alijäämän kattaminen lain edellytysten mukaisesti vuoden 2026

